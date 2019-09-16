Рекламу о кастрации мужа УФАС Петербурга признало незаконной

СЕГОДНЯ 16:08 2019-09-16T16:08:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Нашумевшая, скандальная реклама под названием «Акция! Кастрация» одной из ветеринарных клиник Санкт-Петербурга, в которой обещалось «бесплатно лишить достоинства неверного мужа», признана незаконной. Такое решение в понедельник, 16 сентября 2019 года, было принято в управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Северной столице.

- Учитывая мнения экспертов саморегулироемой Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет», комиссия решила, что эта реклама, распространяемая ИП является оскорбительной, - говорится в сообщении управления.

Напомним, что в начале лета 2019 года на одном из рекламных щитов на улице Дыбенко появилось объявление ветеринарной клиники, которое гласило: «Акция кастрация. Кот -1000 руб. Кошка – 2500 руб. Неверный муж бесплатно». Горожан такой юмор возмутил и многие стали писать жалобы.

Теперь остроумному владельцу клиники придется снять рекламу. Кроме того, материалы проверки, которые нашли объявление оскорбительным, ереданы уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении. Бизнесмену грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU