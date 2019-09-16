2019-09-16T17:33:21+03:00
Происшествия

Десяток самолетов не могут сесть в аэропорту Пулково

Лайнеры кружатся вокруг города, пытаясь приземлиться
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Десяток самолетов кружатся над Петербургом и не могут сесть в аэропорту ПулковоДесяток самолетов кружатся над Петербургом и не могут сесть в аэропорту ПулковоФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Около десятка самолетов не могут приземлиться в аэропорту Пулково в понедельник, 16 сентября. Лайнеры нарезают круги вокруг воздушного вокзала, однако не решаются снизать высоту. Возможно, что проблемы связаны с плохой погодой в Петербурге. Который день в городе бушует ураганный ветер.

- По данным сервиса Flightradar24, который отслеживает траекторию полетов самолетов, приземлиться в аэропорту Пулково не могут рейсы из Берлина, Москвы, Воронежа, Набережных Челнов, - пишет «Мойка78».

При этом пресс-служба Воздушной гавани Северной столице заявили, что никаких проблем нет и аэропорт работает в штатном режиме.

Согласно табло вылетов/прилетов в Пулково, нет данных о приземлении как минимум 13 рейсов. Данные о них отсутствуют. Также нет информации о вылете из Петербурга некоторых рейсов. В том числе, некоторые были задержаны. Например, самолет в Новый Уренгой, который должен был вылететь в 3:2 ночи, отправился только в 6:17.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Китай – номер один в Петербурге по числу туристов и студентов
Арбитражный суд Петербурга возобновил работу после дорогостоящего переезда
«Совкомбанк» оштрафовали за сотню надоедливых звонков петербуржцу
Станцию «Площадь Восстания» каждый вечер будут временно закрывать на ремонт
На Дороге жизни во Всеволожске насмерть сбили пешехода
Блокадницу из Петербурга обворовали купюрами «банка приколов»
Суд освободил студентку из США, которую задержали с наркотиками в Пулково
У производителя полуфабрикатов в Петербурге изъяли 43 килограмма опасного мяса
Петербуржца избившего и угрожавшего убийством влюбленной паре в Колпино, отправили в тюрьму
Рекламу о кастрации мужа УФАС Петербурга признало незаконной
В Петербурге на неделе ударят ночные заморозки
Петербургский суд заново рассмотрит дело о нападении на бойцов транспортного ОМОН и убийстве
Вода в Красном Селе стала мягче и чище благодаря новой насосной станции
Музей мостов впервые открылся в Петербурге для гостей «Авто Премиума»
Петербуржцы заметили «говорящий, потерявшийся» светофор в Красногвардейском районе
Петербуржцев возмутила современная выставка эротических картин в Доме Культуры
Из-за дождя Петербург встал в пробки утром в понедельник
Волонтеры нашли 88-летнюю старушку, сутки блуждавшую в дождливом лесу под Кингисеппом
Двоих человек порезали ножом в массовой драке в Апраксином переулке
11-километровая пробка парализовала Новоприозерское шоссе в Петербурге
Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
СКА вырвал победу у «Йокерита» на последней минуте