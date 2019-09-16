Десяток самолетов не могут сесть в аэропорту Пулково

СЕГОДНЯ 16:31 2019-09-16T17:33:21+03:00

Десяток самолетов кружатся над Петербургом и не могут сесть в аэропорту Пулково Фото: Олег ЗОЛОТО

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Около десятка самолетов не могут приземлиться в аэропорту Пулково в понедельник, 16 сентября. Лайнеры нарезают круги вокруг воздушного вокзала, однако не решаются снизать высоту. Возможно, что проблемы связаны с плохой погодой в Петербурге. Который день в городе бушует ураганный ветер.

- По данным сервиса Flightradar24, который отслеживает траекторию полетов самолетов, приземлиться в аэропорту Пулково не могут рейсы из Берлина, Москвы, Воронежа, Набережных Челнов, - пишет «Мойка78».

При этом пресс-служба Воздушной гавани Северной столице заявили, что никаких проблем нет и аэропорт работает в штатном режиме.

Согласно табло вылетов/прилетов в Пулково, нет данных о приземлении как минимум 13 рейсов. Данные о них отсутствуют. Также нет информации о вылете из Петербурга некоторых рейсов. В том числе, некоторые были задержаны. Например, самолет в Новый Уренгой, который должен был вылететь в 3:2 ночи, отправился только в 6:17.

ИСТОЧНИК KP.RU