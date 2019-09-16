2019-09-16T17:04:04+03:00
Происшествия

Петербуржца избившего и угрожавшего убийством влюбленной паре в Колпино, отправили в тюрьму

Виновный мужчина психанул из-за сделанного его замечания
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржца, избившего влюбленную пару в Колпино, посадили на 3 годаПетербуржца, избившего влюбленную пару в Колпино, посадили на 3 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге в понедельник, 16 сентября, к реальному сроку лишения свободы приговорили местного жителя за серьезный конфликт с угрозой убийством, который произошел в одном из дворов в Колпино. Мужчину признали виновным по двум статьям: умышленное причинение тяжкого вреда, а также угроза лишения жизни.

- Суд установил, что подсудимый в январе 2019 года, находясь вечером у подъезда дома по улице Анисимова в городе Колпино, в ответ на замечание к его поведению, которое нарушало общественный порядок, сначала обматерил молодого человека, после чего набросился на него, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

За замечание пострадавший получил множество ударов по голове, а также телу, после чего ему потребовалась госпитализация. Также подсудимый напал на сожительницу ранее избитого мужчины, стал угрожать ей убийством.

Суд вынес приговор подсудимому – наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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