2019-09-16T17:31:17+03:00
Общество

У производителя полуфабрикатов в Петербурге изъяли 43 килограмма опасного мяса

Часть сырья не имела никакой информации о сроках годности, производителе и происхождении
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге изъяли из оборота 43 килограмма опасной мясной продукцииВ Петербурге изъяли из оборота 43 килограмма опасной мясной продукцииФото: Артем ЛЕНЦ
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Прокуратура Петроградского района совместно со специалистами управления ветеринарии Петербурга провела проверку деятельности одного из производителей мясных полуфабрикатов ООО «РауПит» и обнаружила множество нарушений. В том числе, опасную для населения мясную продукцию. Об этом сообщили в понедельник, 16 сентября.

- Проверка показала, что часть мясного сырья для полуфабрикатов не имеет информации о наименовании, производителе, дате выработки, сроках годности, а также ветеринарно-сопроводительных документов, - рассказали в петербургской прокуратуре.

Часть хранящейся на производстве продукции уже была с истекшим сроком годности. Специалисты изъяли из оборота 43 килограмма мяса, представляющего опасность для населения. Кроме того, организация нарушила нормы утилизации биологических отходов, образующихся при производстве.

На данный момент руководство ООО «РауПит» получило от прокуратуры требование устранить нарушения. Также копии материалов проверки были направлены в управлении ветеринарии для привлечения юридического и должностного лица к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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