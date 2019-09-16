Суд освободил студентку из США, которую задержали с наркотиками в Пулково

СЕГОДНЯ 18:17 2019-09-16T18:17:07+03:00

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Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в нашумевшей истории в отношении американской студентки, признанной виновной в совершении преступления по статье 228 УК РФ. «Комсомолка» писала, что Одри Элизу Лорбер задержали в аэропорту Пулково. Во время досмотра вещей у нее обнаружили каннабис весом около 19 граммов.

Девушка клялась, что американские врачи выписали ей марихуану исключительно для лечения. Однако студентка забыла, что подобной легализации в России нет, и здесь хранение и употребление наркотиков преследуется по закону. В любом случае она свою вину признала и отсидела некоторое время в СИЗО, поэтому в итоге суд ее простил.

- Ей назначили штраф в 15 000 рублей. С учетом срока содержания под стражей Лорбер от отбытия наказания освобождена, как и из-под стражи, - сообщает объединенная пресс-служба судов города.

ИСТОЧНИК KP.RU