2019-09-16T19:57:49+03:00
Общество

Блокадницу из Петербурга обворовали купюрами «банка приколов»

Полицейские уже нашли обидчика 82-летней женщины
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пенсионерка не заметила очевидной подделки.Пенсионерка не заметила очевидной подделки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В один из солнечных дней июля у дома №20 на Дачном проспекте неизвестный мужчина обворовал несчастную пенсионерку, которая в детстве пережила блокаду в Ленинграде. Злоумышленник сразу заприметил 82-летнюю женщину и втерся к ней в доверие.

- Он попросил разменять ему деньги. Мужчина забрал у пенсионерки 9 тысяч рублей наличными, а взамен отдал ей две купюры «банка приколов» по 5 тысяч рублей. После исчезновения злоумышленника женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В сентябре мошенника нашли. Полицейские задержали 39-летнего жителя Калининского района. Ранее его неоднократно судили за похожие дела, а также за незаконный оборот наркотиков. На следственных действиях потерпевшая пенсионерка узнала своего приколиста-обидчика. Сейчас ему уже не до смеха, ведь мужчину заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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