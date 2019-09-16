2019-09-16T19:34:53+03:00
Происшествия

На Дороге жизни во Всеволожске насмерть сбили пешехода

ДТП произошло ночью, женщину-пешехода не заметил водитель
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Легендарная Дорога жизни, во времена ВОв служившая единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро, стала местом ужасной трагедии. В ночь воскресенья 15 сентября там насмерть сбил женщину-пешехода промчавшийся BMW. Возможно, погибшая пыталась перебежать дорогу, но не учла, что в наступившей темноте ее крайне плохо видно.

- По предварительной информации, мужчина-водитель попросту не заметил женщину. Отмечается, что она двигалась вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии 46-летняя женщина скончалась на месте, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Всеволожскому району.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают, что светоотражающий элемент на одежде может спасти жизнь пешехода. Похоже, в этом случае погибшая была без него.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Китай – номер один в Петербурге по числу туристов и студентов
Арбитражный суд Петербурга возобновил работу после дорогостоящего переезда
«Совкомбанк» оштрафовали за сотню надоедливых звонков петербуржцу
Станцию «Площадь Восстания» каждый вечер будут временно закрывать на ремонт
Блокадницу из Петербурга обворовали купюрами «банка приколов»
Суд освободил студентку из США, которую задержали с наркотиками в Пулково
У производителя полуфабрикатов в Петербурге изъяли 43 килограмма опасного мяса
Петербуржца избившего и угрожавшего убийством влюбленной паре в Колпино, отправили в тюрьму
Десяток самолетов не могут сесть в аэропорту Пулково
Рекламу о кастрации мужа УФАС Петербурга признало незаконной
В Петербурге на неделе ударят ночные заморозки
Петербургский суд заново рассмотрит дело о нападении на бойцов транспортного ОМОН и убийстве
Вода в Красном Селе стала мягче и чище благодаря новой насосной станции
Музей мостов впервые открылся в Петербурге для гостей «Авто Премиума»
Петербуржцы заметили «говорящий, потерявшийся» светофор в Красногвардейском районе
Петербуржцев возмутила современная выставка эротических картин в Доме Культуры
Из-за дождя Петербург встал в пробки утром в понедельник
Волонтеры нашли 88-летнюю старушку, сутки блуждавшую в дождливом лесу под Кингисеппом
Двоих человек порезали ножом в массовой драке в Апраксином переулке
11-километровая пробка парализовала Новоприозерское шоссе в Петербурге
Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
СКА вырвал победу у «Йокерита» на последней минуте