На Дороге жизни во Всеволожске насмерть сбили пешехода

СЕГОДНЯ 19:34 2019-09-16T19:34:53+03:00

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Легендарная Дорога жизни, во времена ВОв служившая единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро, стала местом ужасной трагедии. В ночь воскресенья 15 сентября там насмерть сбил женщину-пешехода промчавшийся BMW. Возможно, погибшая пыталась перебежать дорогу, но не учла, что в наступившей темноте ее крайне плохо видно.

- По предварительной информации, мужчина-водитель попросту не заметил женщину. Отмечается, что она двигалась вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии 46-летняя женщина скончалась на месте, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Всеволожскому району.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают, что светоотражающий элемент на одежде может спасти жизнь пешехода. Похоже, в этом случае погибшая была без него.

ИСТОЧНИК KP.RU