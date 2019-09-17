2019-09-17T23:29:53+03:00
Спорт

«СКА» с вратарем-дебютантом в тяжелейшем матче обыграл в гостях «Сочи»

Победить петербургским армейцам позволила единственная шайба Йори Лехтеря
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: twitter.com/hcSKAФото: twitter.com/hcSKA
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После домашней серии «СКА» вновь отправился играть в гости. 17 сентября армейцы из Петербурга в тяжелейшей игре победили «Сочи». Единственную шайбу в первом периоде забил Йори Лехтеря после умного розыгрыша в большинстве. Ближе к концу авантюрная игра в стиле атаки на атаку сменилась осторожностью со стороны «СКА». Где-то блестяще сыграл дебютант КХЛ – голкипер Алексей Мельничук. Как итог – важная победа.

- Тяжелая игра, но довольны результатом. Соперник очень хорошо действовал. В атаке мы сначала не блистали, но в дальнейшем исправились. Потом были удаления, в которых проявили самоотверженность, да и вратарь в нужный момент поймал. Поэтому только командные действия помогли сегодня победить, - отметил главный тренер петербуржцев Алексей Кудашов.

Армейцы набрали 8 очков и обошли «Сочи» в турнирной таблице регулярного чемпионата. Добавим, что дальше «СКА» ждет принципиальный соперник – московское «Динамо». Матч пройдет в столице 19 сентября в 19:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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