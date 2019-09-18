Неизвестный метнул трехметровую трубу в «Шевроле» с балкона высотки в Приморском районе

СЕГОДНЯ 00:34 2019-09-18T00:34:49+03:00

Изменить размер текста: A A

15 сентября в промежуток между 20:50 и 21:14 во дворе дома №43/1 на проспекте Королева неизвестный кинул трехметровую водопроводную трубу прямиком на припаркованный Chevrolet Lacetti. На машине в итоге остались ржавые вмятины, а заднее стекло и вовсе разбито.

- Предположительно трубу кинули с общего балкона на 6-м или 7-м этаже. После этого очевидцы видели, как некий мужчина подбежал к машине, забрал железяку и быстрым шагом растворился, - пишет пострадавшая автоледи в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «Вконтакте».

Женщина уже звонила в ТСЖ дома и узнавала, кто из парадной возможно подавал заявку сантехнику на перекрытие стояка с водой, чтобы заменить свою старую трубу. Однако там ей не помогли. Ближайшие камеры видеонаблюдения на зданиях, по словам девушки, не работают либо снимают в другом направлении. Поэтому сейчас отчаявшаяся автоледи просит откликнуться возможных очевидцев и даже гарантирует вознаграждение за любую информацию о злоумышленнике.

ИСТОЧНИК KP.RU