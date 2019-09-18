2019-09-18T08:17:14+03:00
Происшествия

Упавшее от ветра дерево заблокировало проезд на Ленинском проспекте

Бушующая стихия в Петербурге продолжает мешать горожанам спокойно жить
Лилия КОЗЛОВА
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Рухнувшее от ветра дерево заблокировало въезд во двор на Ленинском проспекте в ПетербургеРухнувшее от ветра дерево заблокировало въезд во двор на Ленинском проспекте в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Казалось бы, что вчера во вторник, 17 сентября, в Петербурге была вполне себе спокойная погода. Неожиданные ливни, сменяющие друг друга, ветер – это все превратилось в норму для Северной столицы. Однако в одном из дворов на Ленинском проспекте «задержался» ураган и повалил дерево. Припаркованные автомобили не пострадали, но оказались заблокированными во дворе жилого дома.

- Вроде ветер не сильный был, а во дворе такой нежданчик. Куда звонить? Кого вызывать?, - попросил петербуржец совета в соцсети.

Некоторые горожане стали советовать самостоятельно справиться с проблемой: поломать ветки, достать топор или бензопилу, да распилить дерево на несколько частей, чтоб стало легче, а после убрать его с проезжей части на газон, откуда оно и рухнуло.

Другие отнеслись к делу серьезнее сказали срочно звонить в местное управление, либо же набирать телефон 004. Были и шутники, которые уверяли, что нужно вызвать Пиковую даму. Однако, как показывает практика, Пиковой дамой делу не поможешь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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