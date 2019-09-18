2019-09-18T08:41:27+03:00
Дом. Семья

Жителей Кудрово удивили птицы и звери, объединившиеся в команду чтобы добыть еды

Голодные животные сплотились между собой, и превратились в настоящий контактный зоопарк [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Кудрово появился стихийный контактный зоопаркВ Кудрово появился стихийный контактный зоопаркФото: Олег ЗОЛОТО
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Самый натуральный зоопарк образовался на одной из лужаек в городе Кудрово, который находится под Петербургом. Местные птицы и мелкие грызуны сплотились вместе, чтобы порадовать и умилить местных жителей с целью добыть еды. И у пернатых и хвостатых это отлично получилось. Довольны остались голуби, и утки, и белки, и маленькие ондатры.

- Люди так в дружбе не живут, как животные. Это не зоопарк, это пример настоящей цивилизации! – восхитились горожане.

Действительно, дружные и слаженные действия животных больше всего поразили жителей Кудрово. Птицы между собой не дрались, утки ни на кого не шипели и не хватали за хвосты, а водные крысы и вовсе спокойно бегали вокруг, подбирая крошки, а не нападали на окружающих.

Однако многие присутствие крыс, хоть и таких милых, на видео не оценили. Кудровчанам посоветовали завести побольше кошек, чтобы они пугали грызунов.

Птицы и крысы бегают по лужайке в Кудрово .

ИСТОЧНИК KP.RU

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