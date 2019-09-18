Пьяный парень убил сотрудника магазина в Петербурге краденной бутылкой водки

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-18T10:13:58+03:00

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Вечером во вторник, 17 сентября, в Выборгском районе Петербурга «горящие трубы» молодого человека довели до смерти другого жителя города. Парень хотел вынести из магазина бутылку водки мимо кассы и остаться незамеченным. Однако этого у него не получилось. Отбиваясь от грузчика, который хотел остановить магазинного воришку, парень слишком сильно замахнулся бутылкой и ударил по голове сотрудника.

- В 20:51 во вторник, 17 сентября, в полицию поступило сообщение о драке в одном из магазинов в доме 1 по улице Есенина. Дрались грузчик магазина и посетитель, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что молодой 17-летний парень в пьяном состоянии взял в магазине бутылку водки и попытался ее вынести мимо кассы. Его остановил грузчик, на что парень начал его душить. Потом юноша ударил краденной бутылкой сначала кассиршу, а потом ударил грузчика, который потерял сознание. Сам парень сбежал.

Прибывшая на место скорая констатировала смерть грузчика. В руках у мужчины было лекарство от астмы. Молодого человека по горячим следам задержали. Известно, что он не учится, не работает и ранее не привлекался.

ИСТОЧНИК KP.RU