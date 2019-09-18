2019-09-18T10:59:04+03:00
Общество

Петербург стал самым желанным городом для празднования Нового года

Туристы считают Северную столицу идеальным местом для зимних каникул
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург стал одним из самых популярных городов для встречи Нового годаПетербург стал одним из самых популярных городов для встречи Нового годаФото: Артем КИЛЬКИН
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Всего через несколько месяцев наступит Новый год и жители России уже выбирают, где провести праздничные выходные. Пользователи сети прошли опрос и выбрали ТОП-10 самых лучших городов для того, чтобы отметить новый 2020 год. Одним из самых желанных мест среди туристов оказался Санкт-Петербург.

- В первую десятку для отдыха в России на Новый год-2020 входят Москва, Байкал, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Карелия, Крым, Великий Устюг, Рязань, Подмосковье и Урал, - говорится в исследовании туристического портала ТурСтат.

Надо отметить, что Петербург оказался на третьем месте после столицы и Байкала, набрав 14% голосов, совсем немного отстав от Сибири, за которую проголосовали 15% опрошенных. Москву выбрали 22% жителей страны.

Также жители России считают, что Карелия – прекрасное место для того, чтобы встретить Новый год. За нее проголосовали 6% опрошенных.

Новый год совсем скоро, даже не успеем и оглянуться. Поэтому выбирать место, где провести праздничные выходные, лучше всего выбирать заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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