СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-18T11:03:36+03:00

ЖК «Усадьба на Ланском» примет первых жильцов в 2020 году / Фото: "Усадьба на Ланском"

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Минувшим летом группа компании ГК «С.Э.Р.» возобновила работы по строительству жилого комплекса «Усадьба в Ланском». Дело в том, что проект был заморожен год назад из-за новых правил. Однако руководство компании решило проблемы и в июле работы были возобновлены. На данный момент комплекс готов на 81% - завершены все общестроительные работы, возведена коробка здания.

- На стройплощадке ЖК «Усадьба на Ланском» ведутся работы по устройству утепленных штукатурных фасадов галереи и секционной части. На галерейной части полностью выполнен комплекс работ по устройству фасадов, - сообщает застройщик.

Также на здании уже смонтированы декоративные карнизы и русты, нанесен финишный слой декоративной штукатурки, производится демонтаж строительных лесов. Начаты работы по утеплению фасада со стороны внутреннего двора, а со стороны парка они уже завершены. Выполняется монтаж оконного остекления.

Надо отметить, что здание уже почти готово к комфортной жизни будущих жильцов. Уже полностью выполнен монтаж внутриплощадочных сетей канализации. Выполнен монтаж дымовых труб крышной котельни, произведен монтаж сендвичпанелей. Грубо говоря, к декабрю все эти работы будут завершены и останется только сделать внутреннюю отделку в здании, чтобы в 2020 году комплекс уже начали заселять счастливые жители.

ИСТОЧНИК KP.RU