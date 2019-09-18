2019-09-18T11:37:31+03:00
Происшествия

Грабитель в маске и с пистолетом вынес из банка в Петербурге 8 миллионов рублей

Неизвестного разыскивают со служебными собаками
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция с собаками разыскивает грабителя банка в ПетербургеПолиция с собаками разыскивает грабителя банка в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером во вторник, 17 сентября, в одном из банков Петербурга произошло ограбление. Выполнено оно было по традиционной схеме: неизвестный в маске зашел в помещение и наставил на кассира предмет, похожий на пистолет. Испуганная женщина подняла руки вверх и отдала грабителю все, что он хотел.

- В 19:10 в помещение одного из банков города Колпино на улице Ижорского Батальона зашел мужчина в медицинской маске и стал угрожать сотруднице предметом, похожим на пистолет, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Грабитель потребовал отдать ему все деньги. Испуганная женщина протянула неизвестному два пакета, которые были подготовлены для инкассации. В них находилось 8,2 миллионов рублей. После этого неизвестный скрылся.

Правоохранители, прибывшие на вызов, осмотрели место преступления и изъяли видеозаписи с камер. Тем же вечером служебная собака по кличке «Волк Меркурий» взяла след грабителя, но остановилась рядом с тем же домом, где и банк. Сейчас полиция проводит расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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