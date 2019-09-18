2019-09-18T12:17:47+03:00
Происшествия

Неизвестный из Швеции угрожал устроить стрельбу в петербургской школе

Тайного «телефонного террориста» разыскивает полиция
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Неизвестный со шведского номера угрожал устроить стрельбу в школе ПетербургаНеизвестный со шведского номера угрожал устроить стрельбу в школе ПетербургаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Накануне рано утром, 17 сентября, сотрудники ведомства внутренних дел устроили проверку в одной из школ Василеостровского района в Санкт-Петербурге после подозрительного звонка, поступившего в дежурную часть. Искаженный голос на другом конце провода заявил, что собирается устроить стрельбу в учебном заведении. Оперативники незамедлительно начали работу.

- Сотрудники правоохранительных органов начали проверку школы. Эвакуация не потребовалась, так как на тот момент в ней еще никого не было. Во время проверки девять сотрудников ОВД осмотрели все помещения школы и не нашли ни подозрительных лиц, ни взрывчатых устройств, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что номер телефона, с которого поступил звонок с угрозой, зарегистрирован в Швеции. Голос на проводе был мужской, но обработанный компьютером.

По факту было возбуждено уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма. Правоохранители продолжают проверку для того, чтобы найти «телефонного хулигана».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
8-классница забеременела от разнорабочего на стройке в Гатчине
Двое детей остались без матери из-за утечки газа в Гатчине
Жителя Ленобласти задержали за организацию вооруженного нападения на бизнесмена ради 30 миллионов рублей
Первые «умные фонари» появились на пешеходном переходе в Петербурге
Валентина Матвиенко будет представлять Санкт-Петербург в Совете Федерации
Грабитель в маске и с пистолетом вынес из банка в Петербурге 8 миллионов рублей
ЖК «Усадьба на Ланском» примет первых жильцов в 2020 году
Петербург стал самым желанным городом для празднования Нового года
Пьяный парень убил сотрудника магазина в Петербурге краденной бутылкой водки
Взбесившийся автомобиль припарковался в стену дома на Наставников
Жителей Кудрово удивили птицы и звери, объединившиеся в команду чтобы добыть еды
Упавшее от ветра дерево заблокировало проезд на Ленинском проспекте
ФСИН выплатит полмиллиона за смерть душевнобольного петербуржца в изоляторе
Неизвестный метнул трехметровую трубу в «Шевроле» с балкона высотки в Приморском районе
Теннисист Медведев сыграет первый матч на турнире в Петербурге 19 сентября
«СКА» с вратарем-дебютантом в тяжелейшем матче обыграл в гостях «Сочи»