Неизвестный из Швеции угрожал устроить стрельбу в петербургской школе

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-18T12:17:47+03:00

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Накануне рано утром, 17 сентября, сотрудники ведомства внутренних дел устроили проверку в одной из школ Василеостровского района в Санкт-Петербурге после подозрительного звонка, поступившего в дежурную часть. Искаженный голос на другом конце провода заявил, что собирается устроить стрельбу в учебном заведении. Оперативники незамедлительно начали работу.

- Сотрудники правоохранительных органов начали проверку школы. Эвакуация не потребовалась, так как на тот момент в ней еще никого не было. Во время проверки девять сотрудников ОВД осмотрели все помещения школы и не нашли ни подозрительных лиц, ни взрывчатых устройств, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что номер телефона, с которого поступил звонок с угрозой, зарегистрирован в Швеции. Голос на проводе был мужской, но обработанный компьютером.

По факту было возбуждено уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма. Правоохранители продолжают проверку для того, чтобы найти «телефонного хулигана».

ИСТОЧНИК KP.RU