Жителя Ленобласти задержали за организацию вооруженного нападения на бизнесмена ради 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-18T12:47:11+03:00

Жителя Ленобласти задержали за организацию вооруженного нападения на бизнесмена из Великого Новгорода Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчина попался во время поиска исполнителей своего преступного замысла

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Совместными усилиями сотрудников полиции Петербурга и Новгородской области удалось предотвратить вооруженное нападение на предпринимателя ради вымогательства у него 30 миллионов рублей. Информация о подготовке преступления появилась у петербургских правоохранителей в августе 2019 года. Об удачном завершении операции стало известно в среду, 18 сентября.

- В августе полиция Петербурга и Ленобласти узнала, что 49-летний житель 47-го региона ищет исполнителей вооруженного нападения на бизнесмена из Великого Новгорода, которые, угрожая огнестрелами, должны потребовать с него 30 миллионов рублей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Далее сотрудники МВД провели операцию по внедрению своих людей под видом тех самых исполнителей. Они познакомились с заказчиком и получили у него всю необходимую информацию о жертве – индивидуальном предпринимателе, который занимается сдачей коммерческой недвижимости в аренду.

Вчера, 17 сентября, оперативники задержали заказчика, который рассчитывал на чужие миллионы. У него изъяли большое количество материалов, фотоаппарат, диктофон. На данный момент возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU