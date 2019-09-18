2019-09-18T13:01:03+03:00
Происшествия

Двое детей остались без матери из-за утечки газа в Гатчине

В больницу попали трое детей, включая подружку одной из девочек
Лилия КОЗЛОВА
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В Гатчине умерла женщина, случайно задохнувшись бытовым газомВ Гатчине умерла женщина, случайно задохнувшись бытовым газомФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области трагически погибла женщина, мать двоих детей из-за удушения бытовым газом. Инцидент произошел накануне вечером во вторник, 17 сентября, в городе Гатчина. В тот момент в квартире находились четверо: 32-летняя женщина, ее двое детей, а также девочка, подружка одной из дочерей. Дети выжили, но попали в больницу.

- В 21 час поступило сообщение об утечки газа в одной из квартир в доме 5 по улице Крупской. В результате инцидента скончалась 32-летняя домохозяйка, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В больнице оказалась четырехлетняя и 12-летняя дочери погибшей женщины, а также 11-летняя девочка, которая гостила у них дома.

Сейчас правоохранители проводят проверку для того, чтобы выяснить причины трагедии. Однако очевидцы в соцсетях пишут, что накануне смертельного случая, неизвестный умелец внес изменения в газовый водонагреватель в квартире погибшей. После этого из устройства угарный газ начал выходить в квартиру, а не вентиляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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