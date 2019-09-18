8-классница забеременела от разнорабочего на стройке в Гатчине

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-18T13:31:39+03:00

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Врачи медицинского центра в городе Гатчина Ленинградской области были шокированы, когда во время обследования ученицы 8-го класса обнаружили, что она беременна. Школьница уже была на седьмой неделе, плод развивался хорошо и стабильно. Не вправе молчать, медицинские работники в понедельник, 16 сентября, передали информацию о молодой будущей маме в полицию.

- Из медицинского центра в два часа дня 16 сентября поступило сообщение, что в этот же день к ним в приемный покой пришла на обследование 14-летняя девочка, ученица 8-го класса одной из школ в Гатчине. Во время осмотра выяснилось, что девочка на 7-й неделе беременности, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полиция заинтересовалась делом и выяснила, кто же папа будущего ребенка. Им оказался молодой 21-летний парень, подрабатывающий разнорабочим на стройке. Во время допроса правоохранители узнали, что у молодого человека действительно была сексуальная связь со школьницей летом в его квартире. Он уверяет, что все было по обоюдному согласию.

Однако несмотря на любовь во всей этой истории, парень забыл, что девочке не было 16 лет, а значит, любая сексуальная связь с ней преследуется по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU