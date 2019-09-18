«Газель» сняла проклятье с «Моста глупости» в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-18T13:59:21+03:00

"Газель" проехала под "Мостом глупости" в Петербурге и сняла с него "проклятье" Фото: принтскрин видео.

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Нечто необычное произошло на Софийской улице в Петербурге. Неожиданно вчера, 17 сентября, под знаменитым «Мостом глупости», который вот уже несколько лет подряд коварно охотится на большегрузы и «Газели», прошел грузовик. Да так, что даже не задел ни единого раза конструкцию переправы. Толи «Мост глупости» заболел из-за сырой осенней погоды, толи автомобиль снял с него проклятье.

- «Газель» которая смогла, - шутят пользователи соцсети, увидев волшебный проезд грузовика под мостом.

Однако в основном все петербуржцы оказались в шоке. Ведь за последние пять лет не было ни одной «Газели», которая смогла бы проскочить под мостом. На неофициальном счету «жаждущей крови» переправы уже 170 автомобилей.

Секрет этой «Газели» может быть прост. Пользователи сети обратили внимание, что высота конкретно этой «Газели» 2,7 метра, поэтому она и смогла проскочить под мостом с небольшим зазором.

Мост Глупости больше не проклят.

ИСТОЧНИК KP.RU