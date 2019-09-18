Рабочий разбился насмерть упав со строительных лесов в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-18T15:15:36+03:00

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В Петербурге трагически погиб рабочий, упав с высоты всего лишь третьего этажа. Инцидент произошел в понедельник днем, 16 сентября. Мужчину экстренно госпитализировали, врачи прилагали много усилий для того, чтобы спасти ему жизнь. Однако несчастный все равно скончался.

- Ко мне подошел рабочий и попросил вызвать скорую помощь, рассказав, что один из членов его бригады упал со строительных лесов из-за собственной неосторожности. Сама я его не видела, - сообщил «КП-Петербург» слова охранника предприятия источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле дома 50 по улице Свободы в 16:40 в понедельник. Несчастного мужчину госпитализировали с травмой головы, груди, живота, переломом позвоночника и повреждением спинного мозга. Его поместили в отделение хирургической реанимации. Сутки врачи боролись за его жизнь однако утром во вторник, 17 сентября, уставший от мучений мужчина скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU