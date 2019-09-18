На директора «Мурманское морское пароходство» заведено два уголовных дела в связи с пропажей 580 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-18T15:45:54+03:00

Учредитель задержан, в офисе и у него дома проводятся обыски

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В отношении члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» возбуждены два уголовных дела Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного управления. Руководитель подозревается в серьезном злоупотреблении полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия.

- Следствие установило, что с 2014 по 2019 года руководство организации занималось незаконным выводом из оборота компании денег – более 580 миллионов рублей. Денежные средства расходовались на личные цели, - сообщили в следственным отделом на транспорте Северо-Западного.

Все это привело к тому, что компания потеряла много денег, а рабочие не получили заработную плату. Задолженность составила более 100 миллионов рублей. Также накопились долги по налогам – более 88 миллионов рублей.

Сейчас подозреваемый задержан. В настоящее время проходят обыски по месту нахождения представительства ПАО "Мурманское морское пароходство" в Москве, а также по месту жительства подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU