Юная петербурженка обвинила парня в изнасиловании, который разбил ей сердце
Молодая жительница Петербурга обратилась в слезах в полицию и рассказала о том, что ее изнасиловал знакомый парень. Это произошло у него в гостях дома на Новоизмаиловском проспекте. Однако позже оказалось, что юная барышня оговорила юношу, так как хотела отомстить ему за разбитое сердце. О любовных перипетиях стало известно в среду, 18 сентября.
- По словам девушки, 21-летний парень пригласил ее в гости, где избил и изнасиловал. После этого петербурженка даже обратилась в больницу, где у нее действительно зафиксировали ссадины и гематомы, - пишут «Невские новости».
Надо отметить, что указанный парень раньше уже попадал под следствие за завладение чужим автомобилем. Вроде бы как раз криминальное прошло юноши говорит о том, что он мог и напасть на девушку, однако все оказалось совсем не так.
Молодой человек предоставил следствию свой телефон и все переписки с девушкой, по которым стало ясно, что это он стал жертвой угроз и шантажа. Юноша действительно некоторое время встречался с 17-летней барышней, но когда решил с ней расстаться, девушка стала атаковать его угрозами, пообещав, что если он не вернется, она запрячет его в тюрьму. Во время допроса обиженная девушка призналась, что на самом деле изнасилования никакого не было.
ИСТОЧНИК KP.RU