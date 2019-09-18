Юная петербурженка обвинила парня в изнасиловании, который разбил ей сердце

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-18T16:04:34+03:00

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Молодая жительница Петербурга обратилась в слезах в полицию и рассказала о том, что ее изнасиловал знакомый парень. Это произошло у него в гостях дома на Новоизмаиловском проспекте. Однако позже оказалось, что юная барышня оговорила юношу, так как хотела отомстить ему за разбитое сердце. О любовных перипетиях стало известно в среду, 18 сентября.

- По словам девушки, 21-летний парень пригласил ее в гости, где избил и изнасиловал. После этого петербурженка даже обратилась в больницу, где у нее действительно зафиксировали ссадины и гематомы, - пишут «Невские новости».

Надо отметить, что указанный парень раньше уже попадал под следствие за завладение чужим автомобилем. Вроде бы как раз криминальное прошло юноши говорит о том, что он мог и напасть на девушку, однако все оказалось совсем не так.

Молодой человек предоставил следствию свой телефон и все переписки с девушкой, по которым стало ясно, что это он стал жертвой угроз и шантажа. Юноша действительно некоторое время встречался с 17-летней барышней, но когда решил с ней расстаться, девушка стала атаковать его угрозами, пообещав, что если он не вернется, она запрячет его в тюрьму. Во время допроса обиженная девушка призналась, что на самом деле изнасилования никакого не было.

ИСТОЧНИК KP.RU