Снобизм и презрение: Петербург попал в число городов с самыми высокомерными жителями

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-18T16:38:58+03:00

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Оказалось, что жителей Петербурга многие недолюбливают, так как считают их по-настоящему высокомерными. Это стало известно благодаря опросу, в котором выбирали город с самыми высокомерными россиянами. Петербуржцы заняли второе место в этом списке. В исследовании приняли три тысячи человек.

- Первое место по высокомерию было отведено жителям Воронежа, второе – Петербурга, а третье осталось за Казанью, - пишет «Мойка78».

Также высокомерные люди живут в Екатеринбурге и Краснодаре. Им досталось четвертое и пятое место в рейтинге. Самара оказалась на шестом месте. А вот Москвичи заняли всего лишь седьмую строчку.

В первую десятку высокомерных россиян также попали жители Новосибирска, Красноярска, Владивостока.

Рейтинг составлялся на основании вопросов о том, легко ли горожане признают свои ошибки, считают ли они себя лучше других, а также прислушиваются ли к чужому мнению и воспринимают ли критику. Примечательно, что 93 процента опрошенных не считают себя высокомерными.

ИСТОЧНИК KP.RU