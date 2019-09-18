2019-09-18T16:53:14+03:00
Происшествия

Самолет из Петербурга в Салоники вылетел из Пулково почти с 17-часовой задержкой

Проверкой произошедшей ситуации уже занялась транспортная прокуратура
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Рейс Санкт-Петербург - Салоники 18 сентября 2019 года был задержан почти на 17 часов.Рейс Санкт-Петербург - Салоники 18 сентября 2019 года был задержан почти на 17 часов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Почти 17 часов пришлось провести в аэропорту Пулково несчастным пассажирам самолета авиакомпании «Ямал», который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Салоники в 4.40 утра 18 сентября 2019 года. Рейс задержали и, как объяснили уже в прокуратуре, произошло это из-за технической неисправности воздушного судна. Но точную причину еще только предстоит установить - Северо-Западная транспортная прокуратура продолжает проверку по факту задержки рейса.

- Сейчас ведется проверка соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов, – сообщили «КП» в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуре. – Установлено, что во время ожидания авиакомпания предоставляла пассажирам еду и напитки.

В итоге отпускники все же улетели на курорт. По последним данным из аэропорта Пулково, самолет вылетел в Салоники 18 сентября в 16.10. Пассажирам был предоставлен резервный борт.

Подготовила Наталья ОРЕХОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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