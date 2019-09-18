Самолет из Петербурга в Салоники вылетел из Пулково почти с 17-часовой задержкой
Почти 17 часов пришлось провести в аэропорту Пулково несчастным пассажирам самолета авиакомпании «Ямал», который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Салоники в 4.40 утра 18 сентября 2019 года. Рейс задержали и, как объяснили уже в прокуратуре, произошло это из-за технической неисправности воздушного судна. Но точную причину еще только предстоит установить - Северо-Западная транспортная прокуратура продолжает проверку по факту задержки рейса.
- Сейчас ведется проверка соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов, – сообщили «КП» в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуре. – Установлено, что во время ожидания авиакомпания предоставляла пассажирам еду и напитки.
В итоге отпускники все же улетели на курорт. По последним данным из аэропорта Пулково, самолет вылетел в Салоники 18 сентября в 16.10. Пассажирам был предоставлен резервный борт.
Подготовила Наталья ОРЕХОВА
ИСТОЧНИК KP.RU