Прокуратура признала крещение в Гатчине, где пострадал ребенок, жестоким

СЕГОДНЯ 17:05 2019-09-18T17:05:44+03:00

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Жестоким крещением годовалого ребенка в Гатчине заинтересовалась и прокуратура. Мать малыша заплатила за проведение таинства, но на ее глазах священник начал применять силу, чтобы провести обряд. Услышав истошные крики своего ребенка, женщина подбежала к игумену, чтобы забрать малыша. Но священнослужитель силой продолжал церемонию.

- Проведен обряд крещения малолетнего, в ходе которого священнослужителем допущено агрессивное поведение по отношению ребенку, выразившееся в применении к нему физической силы и причинении телесных повреждений, - рассказали в прокуратуре Ленинградской области после проверки. - При этом, служителем церкви обряд не был прекращен, несмотря на попытки родителей и родственников малолетнего воспрепятствовать неправомерным действиям.

Прокуратура признала, что священник нарушил конституционные права ребенка. После этого надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Жестокое крещение ребенка в Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU