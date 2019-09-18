Грузовик разнес на части «легковушку» на КАД

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-18T17:19:11+03:00

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На Кольцевой автодороге в Петербурге недалеко от «Китай-города» днем в среду, 18 сентября, произошла страшная авария. Грузовик на полной скорости влетел в заграждение и снес «легковой» автомобиль марки «Рено», который был припаркован за оградой. В это время в автомобиле находился водитель, которого после ДТП спасателям пришлось буквально вырезать из сплющенной машины.

- Около 13:25 часов в среду, 18 сентября, на промежутке КАД от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе, 36-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» не справился с управлением и влетел в водоналивные ограждения, после чего протаранил припаркованный за ними «Рено Логан», - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

В результате удара у «Рено» буквально снесло правую часть автомобиля, у грузовика разбита передняя часть капота. Водитель «легковушки» 40-летний мужчина оказался зажат корпусом машины. Для его вызволения на место приехали спасатели и вырезали мужчину из ловушки.

Очевидцы рассказали, что на место ДТП прилетел вертолет, который госпитализировал пострадавшего водителя в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU