2019-09-18T18:54:24+03:00
Общество

Знаменитую фалафельную на Загородном выселили из исторического здания

«Фалафель-Кинг» располагался в доме, в котором в 1864-1878 годах жил выдающийся врач Сергей Боткин
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На кухне кафе была в антисанитарном состоянии. Фото: gov.spb.ruНа кухне кафе была в антисанитарном состоянии. Фото: gov.spb.ru
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Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга закрыли популярное кафе «Фалафель-Кинг» на Загородном проспекте, 22. Выяснилось, что любители приготовить нутовые шарики находились не абы где, а в доме, в котором в 1864-1878 годах жил Сергей Боткин – выдающийся русский врач-терапевт и ученый.

- В данном помещении без правоустанавливающих документов разместили пункт общественного питания. Ранее данный объект нежилого фонда являлся предметом договора с ООО «ФСПО», но в дальнейшем его расторгли. Владельца кафе уведомляли о добровольном освобождении помещения, но в установленные сроки он этого не сделал, - передает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Добавим, что сотрудники комитета по контролю за имуществом не просто закрыли фалафельную, но и вынесли оттуда почти всю мебель и продукты. Наверняка врач Боткин, проживавший в этом доме, ужаснулся бы от антисанитарного состояния кафе. Судя по фотографиям чиновников, там были и мухи и грязь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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