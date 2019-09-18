2019-09-18T23:31:31+03:00
Происшествия

Кирпичи, летящие из грузовика, напугали водителей в Невском районе

На Зольной улице грузовик растерял почти все кирпичи, чем создал опасную ситуацию на дороге
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Обеспокоенный водитель тут же принялся расчищать дорогу от опасных глыб. Фото: СОЦСЕТИОбеспокоенный водитель тут же принялся расчищать дорогу от опасных глыб. Фото: СОЦСЕТИ
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Куча кирпичей вывалилась из грузовика во время движения на улице Зольной. По словам напуганных очевидцев, блоки чудом не упали на проезжавшие рядом машины. В итоге кирпичи создали на дороге настоящий затор. Не каждое авто решалось проехать по внезапно образованному бездорожью.

Перепугавшийся водитель припарковал свой грузовик неподалеку и бегом побежал на дорогу, чтобы хоть как-то очистить ее от опасных осколков кирпичей. Похоже, пришлось знатно попотеть: судя по фото с места происшествия, некоторые глыбы весили с десяток килограммов. Пользователи соцсетей активно обсудили инцидент.

- На фото это уже он убрал половину. Поначалу обе полосы завалило настолько, что опасно было ехать...

- Молодец! А что он должен был сделать, оставить и уехать? Зато, по крайней мере, подумал о других участниках движения.

- Видел, как один вроде бы по кирпичам все же проскочил. Колеса в хлам, пошел в магазин за новыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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