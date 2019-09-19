2019-09-19T00:09:15+03:00
Происшествия

«Мерседес» снес безрассудного пешехода на Невском проспекте

Женщина перебегала дорогу в неположенном месте, ее состояние крайне тяжелое [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
18-летний водитель «Мерседеса» не заметил безрассудную женщину. Фото: СОЦСЕТИ18-летний водитель «Мерседеса» не заметил безрассудную женщину. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

18 сентября около 9 часов вечера на Невском проспекте, 32 «Мерседес» сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. На видеозаписи с камеры наблюдения заметно, что безрассудная девушка сначала беспрепятственно прошла одну из полос движения, поскольку на ней не было ни одного авто, а затем пошла по другой. Пешехода не смутили сигналившие и мчавшиеся на встречу машины. Далее женщина чудом прошла мимо одного автомобиля. Однако объезжавший его на полной скорости 18-летний водитель «Мерседеса» не смог избежать аварии и снес девушку.

- Личность женщины устанавливается, на вид ей около 30 лет. В данный момент она находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, где за ее жизнь борются врачи, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» со ссылкой на ОГИБДД по Центральному району.

ДТП 18 сентября 2019 года на Невском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неадекватный пьяница повредил припаркованные машины на Туристской улице
Живодер забил насмерть козу на глазах маленькой девочки в Тосно
Кирпичи, летящие из грузовика, напугали водителей в Невском районе
Один из крупнейших в мире самолетов приземлился в Пулково
Поставщиков поддельной водки, извлекших прибыль в 1,5 миллиона, осудили в Петербурге
Петербуржца шокировала квитанция за коммуналку на 180 тысяч рублей
Полицейские задержали заказчика жестокого рэкета, вымогавшего 30 миллионов у бизнесмена
21 сентября центр Петербурга закроют для автомобилистов
КРТИ определил проектировщика для красносельско-калининской линии метро
Глава ТГК-1 лишился работы перед отопительным сезоном в Петербурге
Знаменитую фалафельную на Загородном выселили из исторического здания
Раненого птенца хищной птицы спасли от напавших на него кошек в Санкт-Петербурге
Первый снег выпадет в Ленобласти в конце недели
Грузовик разнес на части «легковушку» на КАД
Прокуратура признала крещение в Гатчине, где пострадал ребенок, жестоким
Самолет из Петербурга в Салоники вылетел из Пулково почти с 17-часовой задержкой
В Петербурге «вежливый насильник» проводил свою жертву до метро после нападения
Снобизм и презрение: Петербург попал в число городов с самыми высокомерными жителями
Юная петербурженка обвинила парня в изнасиловании, который разбил ей сердце
На директора «Мурманское морское пароходство» заведено два уголовных дела в связи с пропажей 580 миллионов рублей
Рабочий разбился насмерть упав со строительных лесов в Петербурге