«Мерседес» снес безрассудного пешехода на Невском проспекте

СЕГОДНЯ 00:09 2019-09-19T00:09:15+03:00

Изменить размер текста: A A

18 сентября около 9 часов вечера на Невском проспекте, 32 «Мерседес» сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. На видеозаписи с камеры наблюдения заметно, что безрассудная девушка сначала беспрепятственно прошла одну из полос движения, поскольку на ней не было ни одного авто, а затем пошла по другой. Пешехода не смутили сигналившие и мчавшиеся на встречу машины. Далее женщина чудом прошла мимо одного автомобиля. Однако объезжавший его на полной скорости 18-летний водитель «Мерседеса» не смог избежать аварии и снес девушку.

- Личность женщины устанавливается, на вид ей около 30 лет. В данный момент она находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, где за ее жизнь борются врачи, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» со ссылкой на ОГИБДД по Центральному району.

ДТП 18 сентября 2019 года на Невском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU