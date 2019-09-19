BMW сгорел дотла вместе с пассажиром после лобового ДТП с автобусом в Петергофе
В ночь на четверг, 19 сентября, в Петергофе произошла страшная смертельная авария. На пересечении Санкт-Петербургского шоссе и Парковой улицы легковой автомобиль BMW лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом развозки «Волгобус». В результате иномарка вспыхнула и загорелась сильным пламенем. Тушили пожар девять спасателей.
- Около 1:15 ночь 19 сентября напротив дома 119 по Санкт-Петербургскому шоссе 35-летний водитель BMW не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения прямо под едущий ему на встречу автобус развозки, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.
От удара иномарку отбросило к краю дороги и она загорелась. Водитель BMW успел выбраться из автомобиля. А его пассажиру не повезло, он сгорел заживо в полыхающей машине.
Тушить пожар приезжали две машины специальной техники и девять спасателей. Также на место прибыли сотрудники дорожной полиции, которым предстоит выяснить причины смертельной аварии.
BMW сгорела дотла вместе с пассажиром после смертельного ДТП с автобусом в Петергофе в ночь на 19 сентября .
ИСТОЧНИК KP.RU