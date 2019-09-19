2019-09-19T08:06:31+03:00
Происшествия

BMW сгорел дотла вместе с пассажиром после лобового ДТП с автобусом в Петергофе

Иномарка вылетела на встречную полосу прямо перед развозившим людей транспортом [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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BMW загорелась после лобового ДТП с автобусом под Петербургом, погиб пассажир автоBMW загорелась после лобового ДТП с автобусом под Петербургом, погиб пассажир автоФото: СОЦСЕТИ
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В ночь на четверг, 19 сентября, в Петергофе произошла страшная смертельная авария. На пересечении Санкт-Петербургского шоссе и Парковой улицы легковой автомобиль BMW лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом развозки «Волгобус». В результате иномарка вспыхнула и загорелась сильным пламенем. Тушили пожар девять спасателей.

- Около 1:15 ночь 19 сентября напротив дома 119 по Санкт-Петербургскому шоссе 35-летний водитель BMW не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения прямо под едущий ему на встречу автобус развозки, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

От удара иномарку отбросило к краю дороги и она загорелась. Водитель BMW успел выбраться из автомобиля. А его пассажиру не повезло, он сгорел заживо в полыхающей машине.

Тушить пожар приезжали две машины специальной техники и девять спасателей. Также на место прибыли сотрудники дорожной полиции, которым предстоит выяснить причины смертельной аварии.

BMW сгорела дотла вместе с пассажиром после смертельного ДТП с автобусом в Петергофе в ночь на 19 сентября .

ИСТОЧНИК KP.RU

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