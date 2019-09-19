Черная курица переполошила жителей Комендантского проспекта в Петербурге

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-19T08:30:48+03:00

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В Петербурге очень часто появляются животные, которые обычно живут за городом в селе или деревне. Но, по всей видимости, все очень активно стремятся посетить Северную столицу. Вчера вечером, 18 сентября, жители Комендантского проспекта заметили на улице большую черную курицу. Упитанная птица просто паслась на лужайке, выискивая червячков в земле. Горожане в шоке стали искать хозяина беглянки.

- Кто потерял курицу на Комендантском проспекте? Отдадим хозяину или в хорошие руки, - написали в соцсети неравнодушные петербуржцы, подобравшие птицу себе.

Горожане стали шутить, что курица сбежала из общепита, так как хотела жить. Другие предложили забрать птичку себе на шашлычок.

Сейчас курице ищут хозяинаФото: СОЦСЕТИ

В один момент хозяин чуть было не объявился. Один местный житель почти признал в потеряшке свою домашнюю любимицу, но позже выяснил, что его курочка спит дома.

- То лошадь в автобус на Краснопутиловской не пускают, то курица разгуливает на Комендантскому. Кстати, она наверно от лис сбежала, что там часто тоже видят, типичный Питер, - заметил один из комментаторов.

Хозяина курочке так пока что и не нашли. Но сейчас она находится в надежных руках, которые не поднимутся отправить черную на суп.

ИСТОЧНИК KP.RU