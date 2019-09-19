2019-09-19T08:57:10+03:00
Происшествия

«Чижик» загорелся на ходу в Красногвардейском районе Петербурга

Пассажиры трамвая в панике выбегали из салона транспорта [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Трамвай "Чижик" загорелся на ходу утром в ПетербургеТрамвай "Чижик" загорелся на ходу утром в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Утром в четверг, 19 сентября, не все жители Красногвардейского района в Петербурге смогли вовремя добраться на работу из-за серьезного ЧП. Пассажиры нового трамвая «Чижик» были вынуждены срочно покинуть салон электротранспорта, так как тот неожиданно загорелся на пересечении проспекта Наставников и Энтузиастов. Все остались живы, никто не пострадал. Однако из-за инцидента трамвайные пути оказались заблокированы.

- На Фонтанке выпил, на Наставников загорелся, - шутят петербуржцы, вспоминая детскую песенку про Чижика-Пыжика.

Судя по фото и видео, опубликованным в сети, возгорание произошло на крыше «Чижика» в том месте, где его рога цепляются за электропровода. Причина пожара на данный момент еще не известна, но пассажиры считают, что он произошел из-за сильной искры, которая могла воспламенить корпус трамвая.

Из пассажиров никто не пострадал, все успели вовремя эвакуироваться из транспорта. Однако недовольные петербуржцы теперь вынуждены пользоваться другим транспортом, чтобы добраться вовремя на работу.

Трамвай "Чижик" загорелся на ходу в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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