Автомобиль влетел в столб и загорелся на Лиговском проспекте
Минувшей ночью еще один автомобиль в Санкт-Петербурге попал в аварию и загорелся. Но в отличии от трагедии в Петергофе, обошлось без жертв. ДТП произошло на Лиговском проспекте перед Ново-Рыбинской около полуночи 19 сентября. Очевидцы, как только увидели пламя, вызвали пожарных.
- В ночь на четверг, 19 сентября, около полуночи на Лиговском проспекте автомобиль на скорости влетел в столб. Все живы. К 0:13 автомобиль уже был потушен прибывшими пожарными, - рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
Также свидетели инцидента поделились в сети видео происходящего. На нем виден белый легковой автомобиль у которого горит передняя часть корпуса. По всей видимости, после удара о столб загорелся отсек с двигателем.
Водитель успел вовремя выбежать из машины, благодаря чему и спасся.
На данный момент пожар уже ликвидирован, автомобиль тоже увезли с места ДТП. Причину инцидента придется выяснить сотрудникам дорожной полиции и пожарным.
Автомобиль врезался в столб на Лиговском проспекте и загорелся .
ИСТОЧНИК KP.RU