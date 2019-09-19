2019-09-19T09:18:47+03:00
Происшествия

Автомобиль влетел в столб и загорелся на Лиговском проспекте

Полыхающий автомобиль потушили прибывшие пожарные [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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От удара в столб автомобиль загорелся на Лиговском проспекте в ПетербургеОт удара в столб автомобиль загорелся на Лиговском проспекте в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Минувшей ночью еще один автомобиль в Санкт-Петербурге попал в аварию и загорелся. Но в отличии от трагедии в Петергофе, обошлось без жертв. ДТП произошло на Лиговском проспекте перед Ново-Рыбинской около полуночи 19 сентября. Очевидцы, как только увидели пламя, вызвали пожарных.

- В ночь на четверг, 19 сентября, около полуночи на Лиговском проспекте автомобиль на скорости влетел в столб. Все живы. К 0:13 автомобиль уже был потушен прибывшими пожарными, - рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Также свидетели инцидента поделились в сети видео происходящего. На нем виден белый легковой автомобиль у которого горит передняя часть корпуса. По всей видимости, после удара о столб загорелся отсек с двигателем.

Водитель успел вовремя выбежать из машины, благодаря чему и спасся.

На данный момент пожар уже ликвидирован, автомобиль тоже увезли с места ДТП. Причину инцидента придется выяснить сотрудникам дорожной полиции и пожарным.

Автомобиль врезался в столб на Лиговском проспекте и загорелся .

ИСТОЧНИК KP.RU

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