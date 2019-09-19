2019-09-19T10:21:44+03:00
Общество

В Пулково задержали пассажира из Антальи, находившегося в федеральном розыске из-за тяжкого преступления

Мужчину скрывался после нападения на человека, после которого тот умер
Лилия КОЗЛОВА
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В Пулково задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступленияВ Пулково задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступленияФото: Артем КИЛЬКИН
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В аэропорту «Пулково» Санкт-Петербурга задержали гражданина, который находился в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением. Как стало известно в четверг, 19 сентября, 40-летнего мужчину выявили во время проверки документов по прилету в Северную столицу из турецкого города Анталия.

- Транспортными полицейскими в ходе отработки пассажиропотока авиарейса, прибывшего из Антальи, выявлен 40-летний гражданин, находящийся в федеральном розыске, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Известно, что данный гражданин бегает от правосудия в республике ближнего зарубежья по подозрению в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего.

Мужчина был задержан. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники аэропорта Пулково передали информацию о беглеце инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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