Главу банка «Прайм Финанс» обвиняют в краже 268,5 миллионов рублей вкладчиков в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-19T10:56:48+03:00

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Правоохранители и следователи Санкт-Петербурга накануне, 18 сентября, раскрыли крупное преступление – кражу около 268,5 миллионов рублей вкладчиков банка «Прайм Финанс». Оказалось, что подозреваемым в присвоении чужих денег стал президент этого самого банка, который в течение четырех лет бессовестно снимал средства и составлял поддельные отчеты, чтобы было сложно найти концы.

- С осени 2015 года по 28 мая 2019 года в офисе банка на Академика Лебедева 55-летний глава финансовой организации, имея сговор с группой лиц, забирал деньги из кассы. Это были рубли, доллары США и Евро. При этом он не оформлял никаких расходных кассовых ордеров, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Все выяснилось во время внезапной ревизии 29 мая 2019 года. При проверке была выявлена крупная недостача: 106169144 рублей, 1001940 долларов США (64664606,44 в рублевом эквиваленте по состоянию на 29.05.2019) и 1352020 Евро (97574744,40 в рублевом эквиваленте). Всего около 268,5 миллионов рублей.

Чтобы скрыть недостачу, глава банка вносил в отчетность взятые из воздуха цифры. Сейчас он задержан и правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства и детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU