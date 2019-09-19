Семья из четырех человек отравилась из-за утечки угарного газа в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-19T11:18:50+03:00

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В Санкт-Петербурге на Васильевском острове чуть было не погибла целая семья из-за случайной утечки газа из колонки. Инцидент произошел в ночь на среду, 18 сентября, когда муж с женой и их две дочери уже спали. Благо, трагедии не произошло, всех вовремя доставили в местную больницу с острым отравлением. Младшая девочка находится в тяжелом состоянии.

- В 4:50 сотрудники скорой помощи госпитализировали из квартиры дома 39 по Среднегаванскому проспекту четверых человек: трое в удовлетворительном состоянии, одна девочка в тяжелом, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужа и жену, 46 и 45 лет, а также их 18-летнюю дочь, студентку первого курса, забрали в удовлетворительном состоянии с острым ингаляционным отравлением угарным газом. Младшая 16-летняя девочка, ученица 10-го класса, госпитализирована с тяжелом состоянии.

Похожая трагедия произошла накануне в Гатчине. Там в результате утечки газа двое девочек остались без мамы, которая погибла от удушья.

ИСТОЧНИК KP.RU