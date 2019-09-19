2019-09-19T12:36:15+03:00
Происшествия

Скелет соседа в лесу нашла жительница Ленобласти

Полуразложившийся труп пролежал среди деревьев как минимум два года
Лилия КОЗЛОВА
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Жительница Ленобласти нашла полуразложившийся труп мужчина в лесуЖительница Ленобласти нашла полуразложившийся труп мужчина в лесуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жительница тихой деревни Еремина Гора, которая находится в Ленинградской области, в минувшие выходные, 14 сентября, отправилась в лес. Прогуливаясь между деревьев, женщина никак не ожидала наткнуться на жуткую находку – среди пожелтевших осенних листьев торчали кости человеческого скелета. Испугавшись, она сообщила об этом полиции.

- В субботу, 14 сентября, в час дня в полицию по Тихвинскому району Ленобласти поступило сообщение от жительницы деревни Еремина Гора о том, что в четырех километрах от населенного пункта в лесном массиве она нашла скелетированный труп мужчины, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала полиции, что она узнала в полуразложившемся теле своего земляка. Еще два года назад, 18 ноября 2017, в их деревне пропал человек. Некий 62-летний мужчина, которому на тот момент был 61 год, уже из дома в деревне Еремина Гора, да так и не вернулся.

Выяснить, тот ли это пропавший мужчина и в следствии чего наступила смерть, предстоит узнать следователям и экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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