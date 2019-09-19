2019-09-19T12:57:18+03:00
Общество

1,2 тонны санкционки отняли у петербуржцев на Выборгской таможне

Все запрещенные к ввозу мясо, рыба и молочка были уничтожены
Лилия КОЗЛОВА
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1,2 тонны санкционных продуктов забрали у петербуржцев на Выборгской таможне1,2 тонны санкционных продуктов забрали у петербуржцев на Выборгской таможнеФото: Алексей БУЛАТОВ
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За первые восемь месяцев 2019 года на территории Ленинградской области было уничтожено более 1,2 тонны санкционных товаров, которые пытались ввезти в страну петербуржцы. Все запрещенные продукты, а их набралось 36 партий, были сожжены в высокотемпературной печи.

- Уничтожено 36 партий товаров общим весом 1250 килограммов, которые были признаны таможенным органом ввозимыми не для личного пользования и изъяты у физических лиц при ввозе в Россию. Это сыры, масло, йогурты, колбаса и рыбная продукция из стран Евросоюза, которые превышали допустимый вес в 5 килограммов, - сообщили на Выборгской таможне.

Вся мясная, молочная и рыбная продукция уничтожалась в присутствии уполномоченных должностных лиц Выборгской таможни, помощника прокурора Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры, специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Выборгскому району Ленинградской области и незаинтересованных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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