Двух адвокатов задержали с поличным на взятке 2 миллиона рублей в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-19T13:42:40+03:00

В Санкт-Петербурге в отношении двух адвокатов возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Санкт-Петербурге в четверг, 19 сентября, возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Юристы пытались выманить взятку, при этом, получив деньги, выполнять обещанные обязательства не собирались. Защитникам подсудимых теперь может самим понадобиться помощь, так как задержали их сотрудники УФСБ с поличным, при получении денег.

- По данным следствия, адвокаты знали о том, в УФСБ есть материал проверки в отношении местного жителя и его супруги по факту фальсификации доказательств по административному делу в одном из районных судов Санкт-Петербурга. Эту информацию юристы решили использовать в корыстных целях, - сообщил следственный комитет Петербурга.

Адвокаты пошли к мужчине и заверили его, что могут решить вопрос, чтобы дело не дошло до уголовного разбирательства. Сумма вопроса – 2 миллиона рублей.

В среду, 18 сентября, юристы, предвкушая получить деньги, пришли в назначенное место встречи на Московском проспекте. Там вышеупомянутый мужчина передал им купюры. Однако они оказались муляжом, так как этой ситуацией уже занялись сотрудники УФСБ, которые и задержали адвокатов на месте передачи денег.

На данный момент юристы задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU