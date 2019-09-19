2019-09-19T13:54:35+03:00
Общество

Милонов призвал запретить кальянные в Петербурге

Депутат Госдумы заявил, что подобное табакокурение – не наша культура
Лилия КОЗЛОВА
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Виталий Милонов считает, что кальянные в Петербурге надо запретитьВиталий Милонов считает, что кальянные в Петербурге надо запретитьФото: Иван МАКЕЕВ
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Все кальянные в Санкт-Петербурге должны быть уничтожены, считает депутат Государственной думы Виталий Милонов. Политик категорически выступает против подобных заведений и считает, что это должно претить нашей культуре.

- Кальянные, безусловно, надо запретить. Я об этом лет пять назад еще говорил. Кальян сам по себе очень опасная вещь. Мы в ЗакСе устраивали заседания по этому вопросу, куда приводили врачей и специалистов, и ни один из них не сказал, что кальян можно курить без вреда для здоровья. Это иллюзия безопасного курения, - приводит слова Милонова газета «Петербургский дневник».

Политик считает, курить кальян лучше у себя дома, если у кого-то есть желание. Также он отметил, что на Востоке культура курения отличается от той, что у нас.

- Я был не один раз в Сирии и других восточных странах, где эта культура зародилась. Но у них это и вправду целая культура, без разврата, драк и прочего. А у нас, как вы знаете, все иначе, - возмутился политик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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