2019-09-19T14:16:48+03:00
Общество

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени

Так низко температура в городе на Неве не опускалась с начала мая
Лилия КОЗЛОВА
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Самая холодная ночь с начала осени зафиксирована в ПетербургеСамая холодная ночь с начала осени зафиксирована в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Прошлая ночь со среды на четверг, с 18 на 19 сентября, оказалась в Санкт-Петербурге самой холодной с начала осени. Еще не минус, но стремительно движется к нулю. Не удивительно, что с таким резким понижением температуры коммунальные службы города уже начали запускать котельни и протапливать дома. Да, и синоптики ожидают, что в конце недели выпадет мокрый снег.

- Питер штампует холодные ночи... Минувшая ночь вновь стала самой холодной с начала осени. Всего +2,9 градусов показывали термометры. Так холодно в Cеверной столице не было с 6 мая, - написал у себя на странице ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Также по его прогнозам, в четверг весь день в Петербурге будет облачно, но с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, поэтому не надо забывать про зонт. Город останется под влиянием тыловой части циклонического вихря, медленно уходящего на юго-восток. Температура воздуха будет около плюс 9-11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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