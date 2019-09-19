Петербуржец добился перерасчета платы за коммунальные услуги, которые он не получал
Житель Петербурга через прокуратуру Приморского района добился перерасчета платы за коммунальные услуги, которыми он фактически не пользовался. Как стало известно в четверг, 19 сентября, ведомство провело проверку после обращения собственника квартиры в доме 22 корпус 1 по Ланскому шоссе по вопросу правомерности отказа пересчитать плату за коммунальные услуги за период временного отключения помещения от систем водоснабжения и водоотведения.
- Несмотря на то, что с мая 2018 года по август 2019 года фактически собственнику квартиры не предоставлялась услуга по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению, плата за них включалась управляющей компанией в ежемесячные квитанции, - сообщила прокуратура Петербурга.
Разумеется и перерасчет в кварплате не производился. Поэтому прокуратура потребовала от «Жилкомсервиса №2 Приморского района» устранить нарушение. В итоге перерасчет был произведен на сумму более пяти тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU