Петербуржец добился перерасчета платы за коммунальные услуги, которые он не получал

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-19T14:59:23+03:00

В кварплате ежемесячно начислялась сумма за воду, несмотря на ее отключение

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Житель Петербурга через прокуратуру Приморского района добился перерасчета платы за коммунальные услуги, которыми он фактически не пользовался. Как стало известно в четверг, 19 сентября, ведомство провело проверку после обращения собственника квартиры в доме 22 корпус 1 по Ланскому шоссе по вопросу правомерности отказа пересчитать плату за коммунальные услуги за период временного отключения помещения от систем водоснабжения и водоотведения.

- Несмотря на то, что с мая 2018 года по август 2019 года фактически собственнику квартиры не предоставлялась услуга по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению, плата за них включалась управляющей компанией в ежемесячные квитанции, - сообщила прокуратура Петербурга.

Разумеется и перерасчет в кварплате не производился. Поэтому прокуратура потребовала от «Жилкомсервиса №2 Приморского района» устранить нарушение. В итоге перерасчет был произведен на сумму более пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU