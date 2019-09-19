Проклятье вернулось: «Мост глупости» поймал 171-ю «Газель»

СЕГОДНЯ 15:34 2019-09-19T15:34:03+03:00

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Только петербуржские автомобилисты «выдохнули», что «проклятье» со знаменитого «Моста глупости» на Софийской улице снялось, как опять появилась очередная жертва. В четверг, 19 сентября, очередной невнимательный водитель не рассчитал высоту своего автомобиля и попытался проскочить под переправой, высота которой три метра. Но не получилось.

- Наверное, хотел повторить триумф «Газели», которая смогла проехать, - смеются в соцсети горожане.

По неофициальной статистике, которая ведется на страничке «Моста глупости» в соцсети, это уже 171-я его жертва. На этот раз «Газельку» буквально развалило на части, сделав ее похожей на рваную гармошку.

Привлечь внимание к проблеме данного моста дорожники Северной столицы пытаются уже пятый год. Вокруг стоят знаки и предупреждения о том, что не каждый автомобиль сможет пройти под переправой, но самонадеянные или глупые водители все же пытаются пролезть каждый раз с одним и тем-же результатом.

- Там надо ставить памятник в виде «Газели» со снесенной будкой, - предлагают петербуржцы.

ИСТОЧНИК KP.RU