Массовое ДТП из 6 машин создало огромную пробку на КАД в Петербурге
Около трех часов дня в четверг, 19 сентября, движение автомобилей в восточной части КАД на внутреннем кольце намертво встало. За несколько метров до развязки перед Большим Обуховским мостом произошла массовая авария с участием шести автомобилей. Разбросанные по дороге машины заняли две из трех полосы движения. Место ДТП весь поток объезжает с трудом по правому ряду.
- Шесть машин «разложились» на КАД в сторону Обуховской. Пробке быть жесткой, - предупредил автомобилистов петербуржец.
Судя по видео, опубликованному в сети, автомобили и их водители пострадали не сильно. У пары машин видны повреждения и вмятины, однако серьезных проблем не наблюдается.
Что нельзя сказать о движении на КАД. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 16:00 затор на внутреннем кольце дороги растянулся уже на 8,5 километров от Большого Обуховского моста до развязки возле «Мега-Дыбенко» и даже за ней. Пробка продолжает постепенно расти.
Массовое ДТП из 6 авто спровоцировало пробку в 8,5 км на КАД в Петербурге 19 сентября .
ИСТОЧНИК KP.RU