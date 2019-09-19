Массовое ДТП из 6 машин создало огромную пробку на КАД в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-19T16:10:12+03:00

Массовое ДТП из 6 авто спровоцировало пробку в 8,5 км на КАД в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Затор растянулся на 8,5 километров по внутреннему кольцу на востоке дороги [видео]

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Около трех часов дня в четверг, 19 сентября, движение автомобилей в восточной части КАД на внутреннем кольце намертво встало. За несколько метров до развязки перед Большим Обуховским мостом произошла массовая авария с участием шести автомобилей. Разбросанные по дороге машины заняли две из трех полосы движения. Место ДТП весь поток объезжает с трудом по правому ряду.

- Шесть машин «разложились» на КАД в сторону Обуховской. Пробке быть жесткой, - предупредил автомобилистов петербуржец.

Судя по видео, опубликованному в сети, автомобили и их водители пострадали не сильно. У пары машин видны повреждения и вмятины, однако серьезных проблем не наблюдается.

Что нельзя сказать о движении на КАД. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 16:00 затор на внутреннем кольце дороги растянулся уже на 8,5 километров от Большого Обуховского моста до развязки возле «Мега-Дыбенко» и даже за ней. Пробка продолжает постепенно расти.

Массовое ДТП из 6 авто спровоцировало пробку в 8,5 км на КАД в Петербурге 19 сентября .

ИСТОЧНИК KP.RU