2019-09-19T16:10:12+03:00
Происшествия

Массовое ДТП из 6 машин создало огромную пробку на КАД в Петербурге

Затор растянулся на 8,5 километров по внутреннему кольцу на востоке дороги [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Массовое ДТП из 6 авто спровоцировало пробку в 8,5 км на КАД в ПетербургеМассовое ДТП из 6 авто спровоцировало пробку в 8,5 км на КАД в ПетербургеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Около трех часов дня в четверг, 19 сентября, движение автомобилей в восточной части КАД на внутреннем кольце намертво встало. За несколько метров до развязки перед Большим Обуховским мостом произошла массовая авария с участием шести автомобилей. Разбросанные по дороге машины заняли две из трех полосы движения. Место ДТП весь поток объезжает с трудом по правому ряду.

- Шесть машин «разложились» на КАД в сторону Обуховской. Пробке быть жесткой, - предупредил автомобилистов петербуржец.

Судя по видео, опубликованному в сети, автомобили и их водители пострадали не сильно. У пары машин видны повреждения и вмятины, однако серьезных проблем не наблюдается.

Что нельзя сказать о движении на КАД. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 16:00 затор на внутреннем кольце дороги растянулся уже на 8,5 километров от Большого Обуховского моста до развязки возле «Мега-Дыбенко» и даже за ней. Пробка продолжает постепенно расти.

Массовое ДТП из 6 авто спровоцировало пробку в 8,5 км на КАД в Петербурге 19 сентября .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двоих обвиняемых в убийстве на почве расовой ненависти в Петербурге отправили в СИЗО
Стало известно где похоронят экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена
Автолавки по продаже овощей, грибов и зелени появятся в Петербурге
Ураганный ветер и заморозки ожидаются в Ленобласти в конце недели
Проклятье вернулось: «Мост глупости» поймал 171-ю «Газель»
Трубу прорвало на Ленинском проспекте и затопило весь двор
Петербуржец добился перерасчета платы за коммунальные услуги, которые он не получал
Финляндия откроет новый пункт пропуска на границе с Карелией
Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени
Милонов призвал запретить кальянные в Петербурге
Двух адвокатов задержали с поличным на взятке 2 миллиона рублей в Петербурге
1,2 тонны санкционки отняли у петербуржцев на Выборгской таможне
Скелет соседа в лесу нашла жительница Ленобласти
Семья из четырех человек отравилась из-за утечки угарного газа в Петербурге
Главу банка «Прайм Финанс» обвиняют в краже 268,5 миллионов рублей вкладчиков в Петербурге
В Пулково задержали пассажира из Антальи, находившегося в федеральном розыске из-за тяжкого преступления
Полиция нашла еще трех жертв жестоких «охотников на проституток» в Петербурге
Автомобиль влетел в столб и загорелся на Лиговском проспекте
«Чижик» загорелся на ходу в Красногвардейском районе Петербурга
Черная курица переполошила жителей Комендантского проспекта в Петербурге
BMW сгорел дотла вместе с пассажиром после лобового ДТП с автобусом в Петергофе
Неадекватный пьяница повредил припаркованные машины на Туристской улице
Живодер забил насмерть козу на глазах маленькой девочки в Тосно