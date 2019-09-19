2019-09-19T16:42:31+03:00
Общество

Автолавки по продаже овощей, грибов и зелени появятся в Петербурге

В городе на Неве рассматривают новый законопроект о передвижных средствах развозной торговли
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге появятся автолавки по продаже овощей, грибов и столовой зелениВ Петербурге появятся автолавки по продаже овощей, грибов и столовой зелениФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге владельцам автолавок могут разрешить продавать овощи, грибы и столовую зелень. Как стало известно в четверг, 19 сентября, Комитет имущественных отношений Северной столицы предложил к рассмотрению законопроект, который бы увеличил ассортимент продукции, которую можно продавать в передвижных средствах развозной торговли.

- В настоящее время проект поправок направлен на антикоррупционную экспертизу и согласование в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, - пишут «Невские новости» со ссылкой на ведомство.

На данный момент в Петербурге разрешается размещать автолавки, в которых продаются хлебобулочные изделия, молочную, мясную и рыбную продукцию. В случае принятия поправок в закон, могут появиться и другие передвижные точки продажи с овощами и грибами. Надо отметить, что для размещения автолавок с новой продукцией будут действовать существующие правила продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двоих обвиняемых в убийстве на почве расовой ненависти в Петербурге отправили в СИЗО
Стало известно где похоронят экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена
Массовое ДТП из 6 машин создало огромную пробку на КАД в Петербурге
Ураганный ветер и заморозки ожидаются в Ленобласти в конце недели
Проклятье вернулось: «Мост глупости» поймал 171-ю «Газель»
Трубу прорвало на Ленинском проспекте и затопило весь двор
Петербуржец добился перерасчета платы за коммунальные услуги, которые он не получал
Финляндия откроет новый пункт пропуска на границе с Карелией
Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени
Милонов призвал запретить кальянные в Петербурге
Двух адвокатов задержали с поличным на взятке 2 миллиона рублей в Петербурге
1,2 тонны санкционки отняли у петербуржцев на Выборгской таможне
Скелет соседа в лесу нашла жительница Ленобласти
Семья из четырех человек отравилась из-за утечки угарного газа в Петербурге
Главу банка «Прайм Финанс» обвиняют в краже 268,5 миллионов рублей вкладчиков в Петербурге
В Пулково задержали пассажира из Антальи, находившегося в федеральном розыске из-за тяжкого преступления
Полиция нашла еще трех жертв жестоких «охотников на проституток» в Петербурге
Автомобиль влетел в столб и загорелся на Лиговском проспекте
«Чижик» загорелся на ходу в Красногвардейском районе Петербурга
Черная курица переполошила жителей Комендантского проспекта в Петербурге
BMW сгорел дотла вместе с пассажиром после лобового ДТП с автобусом в Петергофе
Неадекватный пьяница повредил припаркованные машины на Туристской улице
Живодер забил насмерть козу на глазах маленькой девочки в Тосно