Автолавки по продаже овощей, грибов и зелени появятся в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-19T16:42:31+03:00

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В Санкт-Петербурге владельцам автолавок могут разрешить продавать овощи, грибы и столовую зелень. Как стало известно в четверг, 19 сентября, Комитет имущественных отношений Северной столицы предложил к рассмотрению законопроект, который бы увеличил ассортимент продукции, которую можно продавать в передвижных средствах развозной торговли.

- В настоящее время проект поправок направлен на антикоррупционную экспертизу и согласование в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, - пишут «Невские новости» со ссылкой на ведомство.

На данный момент в Петербурге разрешается размещать автолавки, в которых продаются хлебобулочные изделия, молочную, мясную и рыбную продукцию. В случае принятия поправок в закон, могут появиться и другие передвижные точки продажи с овощами и грибами. Надо отметить, что для размещения автолавок с новой продукцией будут действовать существующие правила продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU