2019-09-19T17:14:17+03:00
Происшествия

Двоих обвиняемых в убийстве на почве расовой ненависти в Петербурге отправили в СИЗО

Оба парня свою вину в содеянном не признают
Лилия КОЗЛОВА
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Двоих обвиняемых в убийстве на почве расовой ненависти в Петербурге отправили в СИЗОДвоих обвиняемых в убийстве на почве расовой ненависти в Петербурге отправили в СИЗОФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге Красногвардейский суд в четверг, 19 сентября, вынес постановление об избрании меры пресечения двоим обвиняемым в убийстве на почве расовой и национальной ненависти гражданина Узбекистана. Обоих отправили на содержание в СИЗО на два месяца до 16 ноября 2019 года на то время, пока продолжается следствие и идут суды.

- По версии следствия, 16 сентября 2019, обвиняемые напали на 32-летнего гражданина Узбекистана возле дома 29 по Среднеохтинскому проспекту. Мотив их был – расовая и национальная ненависть, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При нападении один из парней сначала распылил слезоточивое вещество в лицо потерпевшему и нанес не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. Следом второй парень, опираясь на лопатки жертвы обеими руками, оттолкнул его от себя, распылил слезоточивое вещество и нанес не менее одного удара ножом в область грудной клетки.

Во время допроса оба парня показания давать отказались и свою вину не признали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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