Беглов выдвинул кандидатуры вице-губернаторов Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 18:12 2019-09-19T18:12:44+03:00

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В четверг, 19 сентября, новоизбранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание кандидатуры вице-губернаторов города на Неве. Депутатам законодательной власти предстоит изучить список и утвердить тех, кто ближайшие годы будет заниматься важными городскими вопросами.

- Любовь Совершаева предлагается на должность вице-губернатора, руководителя исполнительного органа власти, руководителя администрации, а также координатором комитетов связи, миграционной политики, молодежной политики, а также взаимодействию со СМИ, - сообщила пресс-служба Смольного.

На должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов инвестиционной политики и транспорта, а также развитие Арктической зоны предложен Эдуард Батанов. Николай Бандаренко – по вопросам ЖКХ, городского хозяйства и благоустройства.

Также в этот список вошли Евгения Елина, Владимир Кириллов, Владимир Княгин, Николай Линченко, Олег Марков, Анна Митятина и Максим Шаскольский.

В целом, список кандидатов ничем не отличается от ныне занимаемых постов.

ИСТОЧНИК KP.RU