Морской кластер «Сколково» могут скоро создать в Петербурге
В Петербурге могут создать морской кластер «Сколково». Сегодня 19 сентября в Петербурге прошло расширенное заседание рабочей группы «Маринет». Ключевым сегментом экономики и бюджет формирующей отраслью города остается судостроение, поэтому чиновники обсудили задачи развития высоких технологий, а также поддержку стартапов отечественной морской отрасли.
В частности, соруководитель рабочей группы Виктор Олерский предложил проработать возможность создания в Петербурге морского кластера «Сколково». Ожидается, что проект получит необходимую поддержку и все льготы Северной столицы.
- Любую отрасль определяют предприятия-лидеры, которые обеспечивают развитие. Мы пытаемся найти технологии и компании – носители технологий, которые определят будущее судостроения, – цитирует вице-губернатора Евгения Елина пресс-служба Смольного.
ИСТОЧНИК KP.RU