Морской кластер «Сколково» могут скоро создать в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:08 2019-09-19T20:08:51+03:00

Судостроение - один из ключевых сегментов экономики города. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ожидается, что он получит все необходимые льготы

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В Петербурге могут создать морской кластер «Сколково». Сегодня 19 сентября в Петербурге прошло расширенное заседание рабочей группы «Маринет». Ключевым сегментом экономики и бюджет формирующей отраслью города остается судостроение, поэтому чиновники обсудили задачи развития высоких технологий, а также поддержку стартапов отечественной морской отрасли.

В частности, соруководитель рабочей группы Виктор Олерский предложил проработать возможность создания в Петербурге морского кластера «Сколково». Ожидается, что проект получит необходимую поддержку и все льготы Северной столицы.

- Любую отрасль определяют предприятия-лидеры, которые обеспечивают развитие. Мы пытаемся найти технологии и компании – носители технологий, которые определят будущее судостроения, – цитирует вице-губернатора Евгения Елина пресс-служба Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU