Котенок, уцелевший в пепелище в Новой Ладоге, нашел семью

СЕГОДНЯ 20:41 2019-09-19T20:41:05+03:00

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Котенок, которого спасли пожарные на пепелище в Новой Ладоге, наконец-то обрел семью. «КП-Петербург» подробно писал о трогательном спасении 17 сентября. Ночью предыдущего дня в Волховском районе сгорел памятник культурного наследия – церковно-приходская школа 1895 года. От здания осталось не бог весть что. Каково же было удивление спасателей, когда под завалами они услышали жалобное мяуканье. Операция по спасению котенка прошла быстро и успешно, его тут же доставили в ветеринарную клинику.

Жители района моментально активизировались в соцсетях, желали малышу здоровья и просили неравнодушных людей пристроить его к себе. Сейчас выяснилось, что животное поправилось и находится в надежных руках.

- Навестил спасенного вчера в Новой Ладоге котенка. Его на кормление к себе домой забрала врач-ветеринар Марина Николаевна. Ее дочь Аня назвала малыша Дымок и сказала, что никому не отдаст. Так что котейка пристроен, сыт и доволен! – пишет на своей странице «Вконтакте» глава администрации Волхова Алексей Брицун.

ИСТОЧНИК KP.RU